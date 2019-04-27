Стали известны подробности об отдыхе Зеленского в Турции

Победивший на украинских президентских выборах Владимир Зеленский отдыхает в Турции в закрытом для прессы режиме, постояльцы гостиницы, где он проживает, не жалуются на ограничения связи.

Зеленский проживает в пятизвездочном отеле, находящемся в 25 километрах от Бодрума, передает РИА «Новости». Постояльцы гостиницы не ощущают присутствия важного гостя, а журналистов, которые пытаются пройти в отель для возможного интервью с Зеленским, вежливо выпроваживают за территорию.

Персонал гостиницы не скрывает присутствие важного гостя, но не дает о нем информации.

«Да, господин Зеленский остановился в нашем отеле, в одной из вилл. В какой – не могу сказать. Но я лично доставлял туда завтрак. Он показался мне простым и спокойным человеком, весьма симпатичным», – рассказал официант одного из местных ресторанов.

Представители отеля сообщили, что Зеленский хочет отдохнуть без суеты и журналистов.

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«Его можно понять, человек прошел через сложный предвыборный период, он просто хочет тишины и покоя. И наш отель должен предоставить ему эту возможность на высшем уровне», – рассказали в отеле.

Постояльцы отеля в подавляющем большинстве не знают о том, что с ними отдыхает избранный президент Украины.

«Мы здесь уже два дня, не заметили ничего необычного, никакой охраны, в отеле все открыто и доступно», – сказал турист из Бразилии по имени Луис.

Турецкий журналист рассказал, что его выпроводили с территории отеля, как только стало понятно, что он планирует взять комментарий у Зеленского о пребывании в Турции.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. В пятницу избранный украинский президент отправился в отпуск в Турцию.

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