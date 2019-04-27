Песков: Он же Путин, он не спит

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на расспросы о насыщенном рабочем графике главы государства Владимира Путина.

«Он же Путин, он не спит, он работает», – с улыбкой сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда Владимиру Путину, прилетевшему в четверг из Читы во Владивосток, а оттуда отправившемуся с двухдневным визитом в Китай, удается поспать, передает РИА «Новости».

Сам Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай рассказал, что в последние дни из-за напряженного графика спал по шесть часов в сутки. «Засыпал и спал по пять с половиной – шесть часов. Нормально, высыпаюсь», – приводит его слова ТАСС.

Путин: Спал в эти дни по 5-6 часов. Нормально, высыпаюсь pic.twitter.com/1edgyVVYP5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 апреля 2019 г.

С четверга Путин работает в отдаленных от Москвы регионах. В Чите, когда в столице была ночь, он проводил совещание о ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. В тот же день он отправился во Владивосток на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а после вылетел в Китай.

В июле прошлого года Владимир Путин принимал участие в саммите БРИКС, в рамках которого рабочий день затянулся допоздна. Перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди глава государства взбодрил российскую делегацию командой «Не спать».

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