В Германии отреагировали на ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с приостановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» не представляет опасности для энергоснабжения Германии, заявила представитель министерства экономики ФРГ.

«Мы исходим из того, что проблема будет устранена за короткое время. Угрозы для энергобезопасности Германии нет», – передает ТАСС заявление ведомства.

Напомним, 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по «Дружбе». Белорусская сторона заявила, что содержание хлорорганических соединений в нефти превышает предельное значение в десятки раз. Два белорусских НПЗ сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Источник загрязнения обнаружили на участке Самара – Унеча. В российском Минэнерго заявили, что проблема ухудшения качества нефти, поставляемой в направлении Белоруссии, носит технический характер и ее быстро устранят.

Германия получает около 36% своих запасов нефти из России.