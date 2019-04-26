Названы «выдающие» россиян за границей вещи

Кипятильник, пищевая пленка, семечки и сигареты в багаже названы вещами, выдающими россиян за границей, сообщает Aviasales.

Первым пунктом идет самостоятельная обмотка багажа пленкой, передает РИА «Новости».

Российские туристы хотят обезопасить чемодан от взломов и повреждений и везут пленку с собой, чтобы сэкономить на упаковке в аэропорту.

Второй предмет, без которого давно не обходятся россияне в поездке, – это кипятильник. Его выбирают хозяйственные туристы, так как он более компактный, чем чайник.

Также путешественники берут с собой сигареты из-за их дороговизны за границей.

Многие берут с собой продукты питания – например, колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки.

Также в сумке российского туриста можно найти тапочки и полотенце. При этом некоторые везут их с собой в отпуск, а другие забирают из отеля домой.

Большой пакет с лекарствами – почти обязательный предмет в чемодане путешествующих россиян. Отмечается, что лекарства лучше купить в России, так как «в Европе ничего серьезнее ибупрофена не купишь без рецепта».

Кроме того, многие туристы упаковывают в багаж алкоголь: они везут с собой в отпуск водку, либо покупают за границей местные спиртные напитки в качестве сувенира.

На предпоследнем месте списка – «косметичка размером с чемодан», без которой не обходятся некоторые российские женщины. Из обязательных вещей здесь шампуни, гели для душа, скрабы «для всех частей тела», помады, духи и уходовая косметика.

Плойка для волос и обувь на каблуках – предметы, которые берут с собой в отпуск многие россиянки. Отмечается, что плойку туристки используют не только для укладки волос, но и как утюг, а еще с ее помощью сушат одежду.

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