Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили, что в начале мая минимальная стоимость путевки на море на двоих на десять ночей будет стоить около 26 тыс. рублей.

АТОР изучила цены десятидневных туров с вылетом в период с 26 по 28 апреля по 12 наиболее востребованным весной пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис, Анапа, Крым, Сочи.

В стоимость тура входит авиаперелет туда и обратно на двоих, трансфер, медицинская страховка, проживание в отеле 10 ночей и питание (завтраки в гостинице, а в Турции и Тунисе – питание по системе «все включено»), сообщается на сайте АТОР.

Выяснилось, что самый бюджетный вариант – отдых в Крыму, он обойдется примерно 26 тыс. рублей. На втором месте – Анапа (28 ты. рублей), на третьем – Сочи (29 ты. рублей).

Самым дешевым среди зарубежных направлений является Турция. Путевка туда будет стоить около 50 тыс. рублей.

Далее идут Кипр (51,5 тыс. рублей), Тунис (52,7 тыс. рублей). А за тур в Болгарию или Черногорию нужно будет заплатить примерно 64 тыс. рублей.

Провести десять дней на пляже в Хорватии или Испании можно как минимум за 74 тыс. рублей, а в Греции – 75 тыс. рублей.

Самым дорогим из рассматриваемых направлений оказалась Италия: минимальная стоимость поездки на двоих – 84 тыс. рублей.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, почему российские курорты не хотят брать дополнительные деньги с туристов, как например, Крым, отказывающийся вводить курортный сбор.

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