Кадыров оценил «юмористический номер» с запретом на въезд в США премьеру Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что запрет Вашингтона на въезд в страну председателю правительства республики Муслиму Хучиеву – это «юмористический номер», так как тот никогда не совершал туда визитов и не собирался этого делать.

«Госдеп США сочинил очередной юмористический номер, возвестив мир о запрете на въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге. Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой», – написал Кадыров в своем Telegram.

Глава Чечни перечислил внутренние проблемы, которыми должны заниматься сами США.

«Но меня нисколько не удивляет, что Госдеп запретил Хучиеву въезд в страну. Ведь ранее они объявили санкции моей лошади. Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно! Жил без визитов в США, проживет и дальше», – написал Кадыров.

Он рассказал, в чем, по его мнению, «истинная причина ненависти Госдепа США к Чечне и ее руководству».

«В Чечне лидерами террористов, вместе с жителями европейских стран, были и граждане США, прошедшие первоклассную подготовку под руководством спецслужб. Перед ними стояла цель превратить Чечню в очаг вечного пожара, напряженности, плацдарм разрушения целостности России», – заявил Кадыров.

Ранее Госдеп заявил, что председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой запретили въезд на территорию Соединенных Штатов.