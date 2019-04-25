Обвинитель Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задерживается из-за ДТП, в которое попала прокурор Светлана Тарасова, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Судебное заседание будет открыто, когда Тарасова приедет на место на такси, пояснили в пресс-службе РАПСИ.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и напала на федерального чиновника Дениса Пака.

Спортсмены признали свою вину частично. Оба футболиста останутся под арестом до 25 сентября.