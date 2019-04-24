В ОБСЕ нашли способы наладить отношения России и США

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу предложил меры по снижению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Мы договорились о том, что военные риски должны быть минимизированы, а также подчеркнули важность эффективных мер по предотвращению инцидентов, в том числе из-за недопонимания. Я предложил несколько маленьких субстантивных шагов, которые помогут минимизировать данные риски и помогут в укреплении взаимопонимания», – сказал генсек, передает ТАСС.

В частности, по словам Гремингера, для минимизации инцидентов в воздухе ОБСЕ предложило выработать определенный кодекс поведения в воздухе. Кроме этого, предложено наладить диалог между военными ведомствами России и США.

«Я подчеркнул министру обороны Сергею Шойгу, что Россия играет важную роль в данном процессе. Россия является ключевым партнером в строительстве европейской безопасности, нам нужна Россия для обсуждения политических и военных проблем», – отметил Гремингер.

Он также поблагодарил Шойгу за открытый и продуктивный разговор, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Посол США в России пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море.

Ранее Пентагон обвинил Россию в затягивании переговоров по контролю над вооружениями.