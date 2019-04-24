Эксперт назвала вероятные причины роста детских суицидов

«Надо учитывать, что у правоохранительных органов есть тенденция записывать убийства как самоубийства, чтобы их не расследовать», – заявила газете ВЗГЛЯД доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, комментируя сообщение об увеличении числа детских самоубийств.

Последние 10-12 лет в России вместе со снижением числа убийств снижается и количество самоубийств, однако надо учитывать, что некоторые «самоубийства» таковыми не являются, отметила политолог.

«С другой стороны, все, что мы знаем детских суицидах, говорит о том, что политическая и экономическая обстановка, компьютерные игры и интернет играют в них второстепенную и несущественную роль по сравнению с двумя главными факторами: обстановкой в семье и в школе. Причиной суицидов в подавляющем большинстве случаев являются плохие отношения в семье и школьная травля», – рассказала Шульман.

Однако государственные меры, призванные решить эту социальную проблему, по мнению эксперта, направлены не туда.

Недостаточно федеральных мер применяется и против школьной травли, уверена эксперт. Нельзя сказать, что их совсем нет: проект «Травли.Net», в методических материалах которого подробно изложены эффективные методы борьбы с этой проблемой, получил президентский грант. Однако одного такого проекта, по мнению Шульман, недостаточно.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

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Нет никакого роста



«Школьная травля – причина и суицидов, и школьного насилия, и школьных расстрелов. Почти каждый раз когда в школу приходит ученик с ружьем, потом выясняется, что его травили, а то, что он посещал сайты посвященные «Колумбайну», – это уже следствие»,– заметила эксперт.

Говоря о детских суицидах, причиной которых становится ситуация в семье, Шульман отметила, что их провоцируют жестокие наказания, насилие над детьми и ограничения.

«Здесь поможет повышение педагогической культуры родителей. Они должны понимать, как вести себя в ситуации, когда ребенок грубит или не хочет учиться. Чтобы оставаясь с проблемой один на один, они от ужаса не прибегали к самым «простым» ограничительным мерам, которые могут подтолкнуть подростка к суициду», – считает Шульман.

«Решение проблемы не в том, чтобы лучше сторожить детей, а чтобы просвещать и образовывать взрослых. Школьная травля – поощряется педагогами, жестокость в семье – насаждается родителями. Насилие транслируется вниз по пирамиде власти: от мужчин к женщинам, от женщин к детям»,– констатировала эксперт.

Напомним, ранее омбудсмен сообщила об увеличении числа детских самоубийств в России в 2018 году.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в колледже города Керчь, сверстники унижали за одежду с рынка.