Эксперт назвала вероятные причины роста детских суицидов

Взгляд
24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Что мешает Хафтару захватить Триполи

По обе стороны фронта сражаются те, кто участвовал еще в гражданской войне 2011 годаФото: Louafi Larbi/Reuters
Фельдмаршал Хафтар подтянул пехоту и начал «второе наступление» на столицу Ливии Триполи. Его армия обладает опытом успешной осады больших городов, которая длилась, бывало, годами. Однако повторить методы, которыми он ранее взял города Бенгази или Дерна, в Триполи Хафтар не может. Каким образом маршал все же рассчитывает добиться падения столицы? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...

Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

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            Эксперт назвала вероятные причины роста детских суицидов

               24 апреля 2019, 12:10
            Фото: Сергей Черных/РИА Новости
            Текст: Мария Трубина

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            «Надо учитывать, что у правоохранительных органов есть тенденция записывать убийства как самоубийства, чтобы их не расследовать», – заявила газете ВЗГЛЯД доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, комментируя сообщение об увеличении числа детских самоубийств.

            Последние 10-12 лет в России вместе со снижением числа убийств снижается и количество самоубийств, однако надо учитывать, что некоторые «самоубийства» таковыми не являются, отметила политолог.

            «С другой стороны, все, что мы знаем детских суицидах, говорит о том, что политическая и экономическая обстановка, компьютерные игры и интернет играют в них второстепенную и несущественную роль по сравнению с двумя главными факторами: обстановкой в семье и в школе. Причиной суицидов в подавляющем большинстве случаев являются плохие отношения в семье и школьная травля», – рассказала Шульман.

            Однако государственные меры, призванные решить эту социальную проблему, по мнению эксперта, направлены не туда.

            Недостаточно федеральных мер применяется и против школьной травли, уверена эксперт. Нельзя сказать, что их совсем нет: проект «Травли.Net», в методических материалах которого подробно изложены эффективные методы борьбы с этой проблемой, получил президентский грант. Однако одного такого проекта, по мнению Шульман, недостаточно.

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            Кто виноват в росте агрессии среди школьников?





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            «Школьная травля – причина и суицидов, и школьного насилия, и школьных расстрелов. Почти каждый раз когда в школу приходит ученик с ружьем, потом выясняется, что его травили, а то, что он посещал сайты посвященные «Колумбайну», – это уже следствие»,– заметила эксперт.

            Говоря о детских суицидах, причиной которых становится ситуация в семье, Шульман отметила, что их провоцируют жестокие наказания, насилие над детьми и ограничения.

            «Здесь поможет повышение педагогической культуры родителей. Они должны понимать, как вести себя в ситуации, когда ребенок грубит или не хочет учиться. Чтобы оставаясь с проблемой один на один, они от ужаса не прибегали к самым «простым» ограничительным мерам, которые могут подтолкнуть подростка к суициду», – считает Шульман.

            «Решение проблемы не в том, чтобы лучше сторожить детей, а чтобы просвещать и образовывать взрослых. Школьная травля – поощряется педагогами, жестокость в семье – насаждается родителями. Насилие транслируется вниз по пирамиде власти: от мужчин к женщинам, от женщин к детям»,– констатировала эксперт.

            Напомним, ранее омбудсмен сообщила об увеличении числа детских самоубийств в России в 2018 году.

            Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в колледже города Керчь, сверстники унижали за одежду с рынка.


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