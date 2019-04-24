Крымские виноделы предупредили о нехватке бутылок

Винодельческие предприятия Крыма предупредили о возможной приостановке производства на несколько месяцев из-за дефицита бутылок.

В письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко депутату Госдумы Дмитрию Белику говорится, что остановка работы может продлиться до девяти месяцев. В объединение входят Alma Valley, Севастопольский винзавод, «Золотая Балка», «Бельбек» и другие, передает РБК.

Ранее стеклянная тара для розлива крымского вина поставлялась с Украины. После введения запрета на ее импорт виноделы полуострова начали использовать продукцию двух предприятий – АО «Кавминстекло» и «Русджам», которые фактически стали монополистами в регионе.

Новое руководство сообщило об остановке сотрудничества с крымскими предприятиями из-за санкций США, введенных против региона. При этом оно решило скрыть истинные причины отказа из-за политических рисков в России, отмечается в письме.

Липко указал, что крупные винодельческие частные и госкомпании «понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму».

Депутат Белик направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг с просьбой помочь крымским виноделам решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что в Крыму воссоздали вино из античных времен.

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