В Крыму произвели вино из античных времен

Античное вино, которое изготавливают из самого древнего в Крыму автохтонного сорта винограда, воссоздали на полуострове, об этом сообщил винодел Валерий Захарьин.

Специалистам удалось воссоздать виноград сорта «Херсонский», по словам Захарьина, этот сорт использовали для изготовления красного вина в античности, передает РИА «Новости».

Винодел отметил, что из такого винограда было сделано вино, которым причащался князь Владимир в 988 году, когда происходило крещение Руси. В том районе, где проходило крещение, были найдены группы кустов «Херсонесского».

«Нами в прошлом году был получен первый урожай этого сорта и впервые со времен Византии произведено вино. Нами также восстановлена античная технология производства вина», – отметил он.