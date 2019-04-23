Мать осудили за доведение до самоубийства беременной дочери

Мать несовершеннолетней беременной девушки в Подмосковье осудили на семь лет и 10 месяцев колонии за склонение дочери к самоубийству, сообщает областной СК.

Соучастником в деле был также 24-летний брат погибшей, он также осужден на семь лет и 10 месяцев колонии, говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие установило, что в ноябре 2017 года в семье случился конфликт «на фоне поведения» 17-летней беременной девушки.

«Мать и брат потерпевшей привезли ее в заранее изученное безлюдное место, расположенное в Коломенском городском округе на берегу реки Москва. После непродолжительного разговора женщина привела плачущую дочь к берегу реки и, продолжая оказывать моральное и психологическое давление на дочь, довела девочку, находившуюся в состоянии беременности, до полного морального опустошения, отчаяния и состояния истерии», – отмечает СК.

Они оставили девушку одну на берегу реки, несмотря на ее просьбы вернуться, после чего та свела счеты с жизнью.

В ходе допроса соучастники преступления признали вину в содеянном.