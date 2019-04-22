Зеленский начал искать преподавателя украинского языка

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, ищет преподавателя украинского языка, рассказала его жена Елена Зеленская.

«Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно», – рассказала Елена Зеленская, отвечаю на вопрос журналиста BBC News Украины о критике мужа за использование русского языка.

Зеленская отметила, что сама впервые услышала этот язык на уроке украинского во втором классе, у нее также были родственники, которые говорили на суржике.

«Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость», – добавила Елена.

Она также отметила разницу в речи ее мужа и Петра Порошенко: «Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Зеленская также добавила, что важно находиться в языковой среде, поэтому в штабе уже все говорят только на украинском.

Напомним, 21 апреля прошли выборы президента Украины, на которых Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов. Позже выяснилось, что команда Зеленского уже работает над несколькими законопроектами.

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