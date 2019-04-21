«Краснодар» и «Зенит» без Мамаева и Кокорина устроили две потасовки за матч

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между футболистами «Краснодара» и «Зенита» завершился победой петербургской команды.

Встреча состоялась в Краснодаре. «Зенит» победил со счетом 3:2. За петербургский клуб два гола забил Артем Дзюба, еще один – Ярослав Ракицкий. В «Краснодаре» ворота гостей поразили Иван Игнатьев и Маурисио Перейра, передает РИА «Новости».

При этом травма Магомеда Оздоева («Зенит») спровоцировала две потасовки. Первая произошла прямо на поле – Оздоев показал скамейке, что ему нужна замена, и лег на газон в центре штрафной. Футболисты «Краснодара» начали предъявлять ему претензии, за Оздоева вступились одноклубники, спор перерос в потасовку.

Замененный Оздоев шел по полю медленно и жестом попросил негодующие трибуны вести себя спокойнее, пишет «Спорт-Экспресс».

Форвард краснодарцев Ари оказался недоволен тем, что Оздоев медленно покидал поле, и решил вмешаться в ситуацию со скамейки. Рядом находился и ветеран «Зенита» Александр Анюков, готовившийся выйти на замену. Между ними вспыхнула новая постасовка.

Напомним, оба клуба одновременно потеряли важных игроков в середине сезона – Павел Мамаев («Краснодар») и Александр Кокорин («Зенита») вместе стали участниками двух нападений – на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Оба футболиста арестованы.