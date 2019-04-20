Порошенко подписал указ о плане по вхождению Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко своим указом подтвердил план реализации курса Украины на членство в ЕС и НАТО, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Глава государства утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины» – сообщила пресс-служба, передает ТАСС.

Напомним, Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО, 19 февраля.