Россияне оценили идею объединения с Белоруссией

Почти половина россиян (48%) придерживаются мнения, что России и Белоруссии достаточно иметь хорошие добрососедские отношения, а в объединении двух государств нет необходимости, следует из опроса ВЦИОМ.

По данным социологического исследования, опубликованного на сайте ВЦИОМ, только 18% сограждан хотели бы видеть будущее России и Белоруссии как единого государства, созданного на равноправной основе. 17% участников опроса полагают, что Белоруссия могла бы войти в состав России на правах одного или нескольких субъектов Федерации.

Социологи также отмечают, что 10% россиян хорошо знают о Союзном государстве России и Белоруссии, 39% участников опроса сообщили, что об этом слышали что-то, но без подробностей. 51% респондентов сообщили, что впервые слышат об этом.

Также более трети сограждан (37%) считают нынешние отношения между двумя странами дружественными и добрососедскими, 30% участников опроса – нормальными и спокойными. Во враждебный характер российско-белорусских отношений верят 1% опрошенных, 9% респондентов считают, что отношения между Москвой и Минском в настоящее время напряженные, и 15% сограждан считают отношения прохладными.

«Данные опроса напомнили известную пословицу: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Россияне хорошо относятся к братскому народу, но реализация идеи объединения государств вызывает настороженность. Причина – латентный страх, что такое решение может привести к неоднозначным последствиям для экономики России. Такое восприятие ситуации формирует и фокус оценки Союзного государства, и перспектив российско-белорусских отношений», – прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 19 января 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России. Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают возможное объединение России с Белоруссией.

2 апреля 1996 года был подписан Договор о создании Сообщества России и Белоруссии. В 1999 году, то есть 20 лет назад, был подписан Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

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