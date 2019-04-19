Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять Путину

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский неспособен противостоять президенту России Владимиру Путину.

Порошенко уточнил, что задача главы государства – не рассмешить президента России Владимира Путина и «упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать», а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины, передает заявление Порошенко «Интерфакс».

«И если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, откуда же у него возьмутся силы и смелость, мужество иметь дело с Путиным?», – продолжил он.

Порошенко отметил, что из заявлений Зеленского и презентации его команды «прорисовывается образ Малороссии», поэтому «Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое».

Он уточнил, что от выбора граждан зависит, продолжит ли Украина свой путь в Европейский Союз и НАТО или все будет «спущено на тормозах».

«И еще один очень важный вопрос: допустит ли Украина реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля снова покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом Российской империи», – сказал президент.

Порошенко заявил, если он вновь будет избран президентом, то страна пройдет «точку невозврата, и никто и никогда больше не будет видеть Украину в российских объятиях, а мы войдем в Европейский Союз».

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко накануне «дня тишины» призвал сторонников мобилизоваться, чтобы мотивировать людей проголосовать против «реваншистов» и «Малороссии».

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