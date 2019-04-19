Тихонов резко высказался в адрес российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал нынешнее поколение спортсменов, которое «жирует на деньги народа».

По мнению Тихонова, российские спортсмены должны вести себя пристойным образом на публике, поскольку выступают за деньги налогоплательщиков, передает «Экспресс-газета».

«Стыдоба! А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят», – добавил он.

Тихонов привел в пример российскую биатлонистку Евгению Павлову, которой за публичную матерщину он «надавал бы по заднице». При этом олимпийский чемпион поставил в пример знаменитых биатлонисток: Ольгу Зайцеву, Ольгу Пылёву, Светлану Ишмуратову, Анну Богалий, у которых «была поставленная речь».

Также он обратил внимание на поведение Александра Логинова, который, по его мнению, «поймал звезду».

«Он забыл своего первого тренера – Екатерину Халиуллину. У Саши кругом «я» да «я». Так нельзя. Надо помнить тех, кто тебя воспитал», – сказал он.

Ранее Тихонов заявил, что спортсменам нужно запретить баллотироваться в Госдуму, так как там они занимаются не своим делом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем опять провинились российские биатлонисты.

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