Тихонов предложил запретить спортсменам баллотироваться в Госдуму

Знаменитый биатлонист Александр Тихонов заявил, что спортсменам нужно запретить баллотироваться в Госдуму, так как там они занимаются не своим делом.

«Развалили все не в этом году. Развал начался давно. Пока у нас министерство спорта, олимпийский комитет и советник президента по спорту смотрят на этот произвол сквозь пальцы, все так и будет. С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тыс., надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев. Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать», – написал он на своем сайте.

Он добавил, что депутатов-олимпийцев не видно на трибунах, и они не участвовали в принятии каких-либо «нормальных законов».

Александр Тихонов – прославленный в прошлом биатлонист и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, в 1996 – 2008 годах президент, в 2008-2010 годах вице-президент Союза биатлонистов России. Заслуженный мастер спорта СССР.

В октябре 1999 года баллотировался на пост губернатора Московской области, но не прошел во второй круг.

Неоднократно оказывался в центре скандалов, иногда даже уголовных преследований. В частности, обвинялся в покушении на губернатора Кузбасса Амана Тулеева, приговорен к трем годам тюрьмы, но освобожден по амнистии.