Познер оценил возможность возрождения нацизма в Германии

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, возможно ли в современном германском обществе, с учетом иммиграционной политики властей, возрождение «гена нацизма», распространившегося в этой стране в 30-х годах.

«На мой взгляд, возможно», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Познер при этом считает, что распространение таких настроений в обществе может произойти не только в Германии, а «много где».

«Действительно, в мире есть поправение, в том числе и у нас, когда шовинизм, антииностранные настроения начинают все громче о себе говорить», – продолжил он.

Познер вспомнил разговор с одним немецким журналистом. «Я говорю: «Ну, все-таки у вас демократия в Германии», – он посмотрел на меня и говорит: «Да, у нас демократия – при хорошей погоде», – с намеком, а что у нас будет, если «плохая погода»? И так можно сказать о любой стране», – заключил телеведущий.

Ранее Познер сказал, чем русские похожи на евреев.