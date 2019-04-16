Познер сказал, чем русские похожи на евреев

Телеведущий Владимир Познер назвал «полнейшей чепухой» заявления о «таинственной русской душе», отметив, что у каждой нации – свой характер.

Один из телезрителей поинтересовался у Познера является ли фраза «тайна русской души» надуманным клише или действительно существует «непостижимость русской души».

«Вообще, это выражение родилось не как определение русской души, а как определение славянской души. «Тайная славянская душа» – это западное определение. Есть и другие, например, определение Черчилля, который говорил о том, что «Россия — это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость». Ну и Тютчев со своим «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать – в Россию можно только верить», – ответил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Он признался, что считает подобные рассуждения «полнейшей чепухой». «Никакой таинственной души я не нахожу. Это такая игра, которая может быть очень удобной политически и не только для «противника», но и для нас, мол, «мы не такие, как вы, мы особые». … В этом смысле мы похожи на американцев, которые тоже говорят, что они особые и у них особая миссия. Ну и, конечно, на евреев, на Израиль – «богом избранный народ», а здесь «народ-богоносец», – добавил телеведущий, отметив, что «это очень удобная штука, чтобы оправдать разные вещи».

Познер добавил, что у каждой нации есть свой характер. «Французы не похожи на норвежцев, финны не похожи на итальянцев, а мы не похожи на англичан. Но это вовсе не означает, что у нас какая-то таинственная душа, она вовсе не таинственная, а вполне поддается и описанию, и пониманию», – заключил телеведущий.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, нужна ли России национальная идея, и объяснил чувство обиды у россиян.