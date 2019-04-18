ФСБ вычислила новый способ пропаганды терроризма среди молодежи

Террористы для пропаганды своих идей используют мультфильмы и комиксы, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«В настоящее время насчитывается более 10 тыс. сайтов практически всех действующих международных террористических структур, ими созданы сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира», – заявил Бортников, передает РИА «Новости».

Радикалы пытаются увлечь пропагандой как можно больше целевых аудиторий, отметил он. В числе такого контента есть видеоролики с участием глухонемых боевиков, сказал Бортников.

«Идеологические установки исламистов также проводятся через мультфильмы и комиксы религиозного содержания. Под влиянием активной пропаганды исламистов радикализм постепенно становится модным поведенческим эталоном среди молодежи, значительная часть которой не обладает фундаментальными знаниями основ ислама», – добавил директор ФСБ.

Также Бортников отметил, что за последнее время около 1,5 тыс. боевиков вернулись с Ближнего Востока в Евросоюз, где они планируют продолжать террористическую деятельность.

«В большом количестве они возвращаются в страны исхода или оседают на территории других государств после прохождения обучения в лагерях исламистов и получения военного опыта. Например, в Евросоюз по оценкам экспертов уже прибыли порядка полутора тысяч террористов из пяти тысяч, ранее выехавших на Ближний Восток», – заявил он.

Глава ФСБ пояснил, что эти боевики направились в Европу по приказам своих главарей.

Бортников также отметил, что группировка «Исламское государство*» (Запрещена в России) все еще представляет серьезную угрозу, несмотря на потери в Сирии и Ираке. ИГ* и подобные организации сумели организоваться по сетевому принципу.

«Взаимосвязанные и автономные ячейки расползаются за пределы Ближнего Востока в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию. Крупные бандитские формирования уходят вглубь африканского континента, в частности в Ливию», – добавил Бортников.

Глава ФСБ подчеркнул что ситуация в Афганистане нуждается в особом внимании, туда приходят террористы из Сирии и создают угрозу странам Центральной Азии.