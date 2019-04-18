Нефть подорожала на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром демонстрируют незначительную положительную динамику после публикации еженедельной статистики по запасам сырья в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,1%, составив 71,69 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,09% – до 63,82 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов обратили внимание на данные управления энергетической информации минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 1,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя.