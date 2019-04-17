На МАКС покажут Ил-112В

Военно-транспортный самолет Ил-112В будет представлен на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.

«По летной программе традиционно Министерство обороны подтвердило свое участие. Сейчас ведутся переговоры... Олег Евгеньевич (Бочаров) уже говорил про «Иркут» МС-21, ильюшинцы, кстати, будут показывать новый Ил-112 и Ил-114, будет Ил-78 – топливозаправщик», – заявил генеральный директор авиасалона Александр Левин, передает ТАСС.

Ранее было опубликовано видео первого полета Ил-112В. Однако после испытаний выяснилось, что Минобороны недовольно сразу несколькими параметрами.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что нужно исправить в Ил-112В.