Опубликовано видео первого полета Ил-112В

В Сети появилось полное видео первого полета новейшего легкого военного транспортника Ил-112В; ролик снимался экшн-камерами на киле и в кабине самолета, а также с сопровождающего борта – летающей лаборатории Ил-114ЛЛ.

Запись опубликована на YouTube-канале Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Ильюшина», камеры, установленные на Ил-112В, не только зафиксировали первый полет, но и помогли в сборе данных для конструкторов самолета и наземных служб.

Напомним, Ил-112В впервые поднялся в воздух 30 марта. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.

По словам гендиректора «Ильюшина» Алексея Рогозина, все системы новейшего Ил-112В были разработаны с нуля, все они являются отечественными разработками. В ПАО «Ил» также говорили, что Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему полет Ил-112В задержался почти на четверть века и в чем уникальность этой разработки для российских ВКС.

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