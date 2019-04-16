В России упало производство в авиационной и космической промышленности

Производство в авиационной и ракетно-космической промышленности за последние два года упало, это связано со снижением гособоронаказа, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Сегодня ОПК показывает плановый рост по сравнению с 2017 годом в следующих отраслях: в радиоэлектронной промышленности рост 108,8%, в промышленности боеприпасов и спецхимии – 102,7%, в промышленности обычных вооружений – 101,7%, в судостроении – 101,5%. При этом надо констатировать некое падение в авиационной и ракетно-космической промышленности, что и понятно, за счет снижения объемов гособоронзаказа», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

Он отметил, что производство авиационной продукции относительно 2017 года снизилось до 87,3%, ракетно-космической – до 95,9%.

Кроме того, он сообщил, что корпорация «Иркут» получила 175 твердых заказов на самолеты МС-21, по ним уже получены авансы.

«Отмечу начало испытаний магистрального самолета МС-21-300, в рамках которых уже выполнено 148 полетов», – сказал он.

Борисов добавил, что ведутся переговоры о приобретении дополнительных 35 лайнеров МС-21. Ранее «Аэрофлот» заключил контракт на 50 воздушных судов.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения. Вместимость лайнера – 211 пассажиров, главным достоинством называется комфортный пассажирский салон, экологичность и экономичность.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем американцев напугал МС-21.