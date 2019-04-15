Опубликовано видео столкновения самолета с вертолетом в Непале

В Сети опубликована видеозапись столкновения легкомоторного самолета Twin Otter и вертолета в непальском аэропорту им. Тенцинга и Хиллари, сообщают СМИ.

Самолет при взлете врезался в вертолет. Жертвами столкновения стали три человека – пилот и двое полицейских, четыре человека пострадали, передает РЕН ТВ со ссылкой на «Найн-Ньюс».