В Кремле не стали комментировать встречи Макрона с Порошенко и Зеленским

Кремль не комментирует переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с действующим президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, а ждет оценки этих встреч со стороны главы МВД Украины Арсена Авакова в свете его слов об угрозе «российского вмешательства».

«По первой части я предлагаю поступить следующим образом. Давайте мы никак не будем комментировать, и давайте дождемся реакции министра внутренних дел Украины на встречу с господином Макроном», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, руководствуясь логикой, в рамках которой Аваков увидел «угрозу российского вмешательства» в избирательный процесс на Украине, теперь министр внутренних дел страны «должен обвинить третью страну в том же, в чем он обвинил Российскую Федерацию».

«Давайте дождемся и потом уже сделаем соответствующие выводы», – призвал он.

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Песков также сообщил, что никаких запросов на встречу с российским лидером Владимиром Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало.

Накануне вышедшие во второй тур выборов на Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире. Порошенко потребовал от Зеленского явиться на дебаты в студии украинского телеканала, однако шоумен подчеркнул, что у него, в отличие от Порошенко, нет личного самолета, на котором он из Франции, где у него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном, может за 40 минут добраться до Украины.

Министр внутренних дел Украины в четверг назвал встречу премьер-министра Дмитрия Медведева с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрием Бойко попыткой России «вмешаться» в избирательный процесс в стране.

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