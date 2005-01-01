Кучерена возмутился арестом Ассанжа

«Это цинизм! Взрослый человек даже с животным так не поступит, как они поступили с ним, выбросив его за дверь посольства», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, комментируя задержание Джулиана Ассанжа британской полицией в посольстве Эквадора.

«Печально и грустно, что такое происходит в наше время. Но я очень надеюсь, что адвокаты, которые будут это дело вести, будут добиваться того, чтобы мерой пресечения не было содержание под стражей, и будут рассматривать это дело по существу – делая акцент на то, что никакого отношения к юриспруденции оно не имеет, это высокая политика», – заявил Кучерена.

«На фотографиях заметно, как он состарился за последнее время, отпустил бороду. Это и понятно, для него это психологическая травма», – поделился наблюдением адвокат.

Несмотря на то,что американцы, по мнению Кучерены, делают все возможное, чтобы преследовать Ассанжа как журналиста и как человека, сообщавшего миру правду, адвокат выразил надежду, что английская фемида разберется в происходящем и не выдаст его США.

«Сейчас могут начаться любые спекуляции на тему возобновления дела об изнасиловании, но, полагаю, прокурор, который принимал решение по этому делу и сообщил о том, что нет никаких доказательств, профессиональный и честный юрист, который не откажется от своих решений»,– подытожил юрист.

Напомним, министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо обвинила WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа в том, что они вмешивались в дела ее страны.

Ассанжу было отказано в политическом убежище, после чего он был арестован британской полицией.

Минюст США назвал срок, который грозит создателю WikiLeaks.