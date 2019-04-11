Появились данные о массовой сдаче в плен военных Хафтара

В соцсетях появилось видео, на котором показаны якобы более 150 военнослужащих Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, сложивших оружие и сдавшихся подразделениям Правительства народного единства в районе Триполи.

Видео опубликовано в Telegram-канале WarJournal. Кадры сделаны, судя по всему, военным Правительства национального единства.

Между тем, о том, что военные Хафтара сдавались противникам, ранее не сообщалось.

Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, в понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов города.

США потребовали от Хафтара прекратить наступление, генсек ООН обратился к сторонам конфликта с таким же требованием.

Политолог Александр Игнатенко в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил способность войск Хафтара взять столицу Ливии штурмом.