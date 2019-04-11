Главный пилот «Аэрофлота» приговорен за взятку

Главный пилот «Аэрофлота» Анатолий Якимчук заплатит штраф в 250 тыс. рублей за попытку дать взятку врачу, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Тушинский районный суд города Москвы признал Якимчука виновным в совершении преступления «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере», говорится на сайте прокуратуры.

Ранее СК сообщил, что Якимчук обвиняется во взятке главе врачебно-летной экспертной комиссии за положительное заключение о годности к летной работе. По данным следствия, подсудимый признал вину частично.