Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,05% – до 2579,81 пункта, РТС поднялся на 0,12% и составил 1263,94 пункта.

Такие данные передает ТАСС со ссылкой на Московскую биржу.