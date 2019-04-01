После пожара в гаражах в Москве нашли оружие и гранаты

После ликвидации пожара на Мичуринском проспекте нашли оружие и гранаты, сообщили в экстренных службах Москвы.

Горели шесть гаражных боксов в ГСК «Сирена». В одном из них и нашли арсенал.

Площадь пожара составила 90 кв. м, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Устанавливается владелец оружия и гранат.

Напомним, прошлой ночью в здании склада на 3-й Хорошевской улице в северо-западной части Москвы также произошел пожар.