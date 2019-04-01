На северо-западе Москвы загорелось складское здание

В здании склада на 3-й Хорошевской улице в северо-западной части Москвы начался пожар, сообщили в экстренных службах столицы.

В экстренных службах столицы рассказали, что загорелась кровля склада, после чего огонь перекинулся на соседнее офисное здание, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что горит неэксплуатируемое здание, огонь распространился по всему складу, площадь пожара достигла 3 тыс. кв. метров.

Сведений о пострадавших не поступало. Пожар тушат до 20 пожарных расчетов. Внутри склада могут находиться газовые баллоны, также есть угроза обрушения кровли склада.

Напомним, в минувшую субботу в столице горел спорткомплекс «Олимпийский».