Спорткомплекс «Олимпийский» загорелся в Москве

В спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве начался пожар, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«Выезд такой есть. Олимпийский проспект дом 16, сооружение 1. Здание находится на реконструкции. Там наблюдается дым из окон», – сказал собеседник РИА «Новости».

Паблик Mash во «ВКонтакте» опубликовал видеозапись с места происшествия, на ней видно, как из здания вырываются клубы черного дыма.