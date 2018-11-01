Кораблекрушение норвежского фрегата решено повторить

Норвежская государственная комиссия по расследованию кораблекрушений собирается в ночь на вторник воссоздать ситуацию, которая предшествовала столкновению фрегата «Хельге Ингстад» в ноябре 2018 года с танкером «Сола», сообщила телекомпания NRK.

В работе примет участие танкер «Сола», судно, похожее на «Хельге Ингстад», и полиция. Воссоздание ситуации проведут у нефтяного терминала в районе города Ойгарден, передает ТАСС.

«Мы надеемся частично воспроизвести то, что происходило до (столкновения), чтобы получить более полную картину ситуации», – сказал представитель комиссии Даг Лисет.

Ранее был сделан вывод, что экипаж «Хельге Ингстад» не смог отличить огни танкера от огней терминала.

Напомним, 8 ноября фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», который участвовал в крупнейших за 30 лет учениях НАТО в северных водах, затонул в районе норвежского порта Берген, столкнувшись с нефтяным танкером.