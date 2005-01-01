Тутберидзе озвучила свою версию ухода Медведевой и Липницкой

Российский тренер Этери Тутберидзе озвучила свою версию ухода от нее фигуристок Евгении Медведевой и Юлии Липницкой к другим специалистам.

«Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт», – сказала Тутберидзе во время эфира программы «Познер».

Она считает, что ничего хорошего не может получиться, если тренер начинает жалеть своего подопечного, передает РИА «Новости».

«Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа? Потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала – и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», – уверена Тутберидзе.

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Напомним, олимпийская чемпионка Липницкая ушла к тренеру Алескею Урманову в ноябре 2015 года, а завоевавшая серебро на Олимпиаде в Пхенчане в 2018 году Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

В этом сезоне Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, уступив двум спортсменкам Тутберидзе: Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.

Ранее Тутберидзе назвала уход Медведевой странным.