Сечин назвал Роснефть «налогоплательщиком номер один» в России

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным главный исполнительный директор и заместитель председателя совета директоров Роснефти Игорь Сечин назвал компанию «налогоплательщиком номер один» в России.

В ходе встречи обсуждались итоги работы компании за 2018 год, а также перспективные планы развития, говорится на сайте Кремля.

«Переходя к ключевым финансовым показателям, хотел бы отметить, что объем инвестиций в 2018 году составил 936 млрд, почти триллион. На 1,5% рост, чистая прибыль выросла в 2,5 раза, почти 550 млрд рублей. Налоговые поступления в бюджет составили 4 трлн. Это также рекордный показатель. По этому показателю компания стала налогоплательщиком номер один в Российской Федерации», – заявил Сечин во время встречи.

Он также отметил, что 225 млрд рублей чистой прибыли перечислили акционерам, согласно указанию президента о перечислении фонду дивидендных выплат до 50% чистой прибыли.

По словам Сечина, Роснефть «вошла в десятку мировых топ-лидеров нефтегазовой отрасли» и в настоящее время остается в этом рейтинге единственной российской компанией.