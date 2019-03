Симоньян вступилась за русский феминизм Тимати присоединился к акции «Вам, любимые» В десятках стран мира стартовала акция «Make Her Smile» 8 марта 2019, 16:07 Текст: Евгений Романов

Версия для печати Студенты из русского клуба Вашингтонского университета присоединились к акции «Make Her Smile» в честь праздника 8 Марта. Поздравления получили свыше 500 американок. Всего акция «Make Her Smile» охватила более 30 государств и многие соцсети. Празднования Международного женского дня проходят по всему миру. В США студенты присоединились к акции «Make Her Smile». В разных штатах молодые люди подарили букеты цветов нескольким сотням незнакомых девушек и женщин. Как сообщает «Пятый канал», идея организовать акцию появилась у студентов из русского клуба Вашингтонского университета (Russian Club at UW) еще в 2018 году. Тогда студенты подарили женщинам и девушкам порядка 100 букетов. На этот раз география акции значительно расширилась, и букеты с поздравлениями получили свыше 500 американок. По словам координатора инициативы Сергея Гладыша, в США Международный женский день не так популярен, как в России. «Многие здесь либо не знают о существовании этого праздника, либо его не отмечают. Задача «Make Her Smile» как раз нацелена на то, чтобы привлечь внимание к этой дате и тем, в честь кого она отмечается», – пояснил Гладыш. Не менее успешной акция «Make Her Smile» оказалась в Астане. Как сообщает ТАСС, представители Национальной волонтерской сети Казахстана поздравили с наступающим праздником Восьмого марта женщин, живущих в социальных учреждениях: доме престарелых, «Доме мамы» и психоневрологическом диспансере. Акция охватила более 130 женщин, которые были рады такому вниманию и поблагодарили активистов. «В этом году мы решили, что волонтерство должно быть более точечно направлено – нужно дарить то, что необходимо людям, которые проживают в социальных учреждениях. Поэтому мы передали термопоты, чтобы в организациях могли кипятить воду и пить чай», – рассказала исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк. По ее словам, акция в Астане направлена на то, чтобы подарить праздник и помочь женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Всего акция «Make Her Smile» охватила более 30 государств. Третий год подряд волонтеры дарят цветы, подарки и сувениры жительницам России и зарубежных стран. Мужчины-добровольцы выражают свою признательность женщинам и их роли в современном обществе. Накануне акция прошла в Африке – Камеруне и ЮАР, где активисты движения Future Team посетили школы и подарили детям тетради и учебники в поддержку женского образования. В странах СНГ (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) участники Future Team поздравили женщин в школах и социальных учреждениях (хосписы, больницы, дома престарелых) – они общались с постояльцами, играли с детьми и раздавали подарки. В частности, накануне азербайджанские волонтеры международной платформы Future team поздравили с 8 Марта обитателей социального приюта общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» в Баку. Там живут 12 женщин и их дети. Всего 45 человек. Все они – жертвы домашнего насилия. «Многие боятся называть свои имена, чтобы их не обнаружили мужья, отцы, братья. И уж точно большинство из них никогда не получали подарки на 8 Марта», – сказала руководитель объединения Мехрибан Зейналова. Волонтеры вручили каждой обитательнице приюта букеты цветов – тюльпаны и розы. Для маленьких жительниц приюта также были приготовлены подарки – сладости, фруктовые соки. Гвоздем вечера стал огромный торт, который волонтеры разрезали вместе с жителями социального учреждения. В пятницу волонтеры поздравили девушек во всех частях света. Так, на центральных улицах Сиэтла (США) и Дублина (Ирландия) молодые люди дарили проходящим женщинам букеты цветов, в румынском городе Клуж-Напока добровольцы Future Team поздравили сотрудниц местной типографии, а жительницы Сан-Паулу (Бразилия) и Джакарты (Индонезия) получили сувениры с символикой акции. Элеонора Бачу, Румыния: «Я очень счастлива получить неожиданный подарок в Международный женский день. Я почувствовала себя особенной, поверила, что я важна для общества, уважаема. Очень приятно, когда тебе оказывают такие знаки внимания». Октафия Путри, Индонезия: «Сегодня, в Международный женский день, команда «Future Team Индонезия» провела акцию на улицах Джакарты. Нам выдалась отличная возможность пообщаться с разными женщинами, услышать множество интересных историй, рассказать о празднике и подарить подарки». Кроме того, в социальных сетях во всем мире также проходит праздничная акция. Условия участия просты: необходимо выложить поздравление с хештегами #womeninspire, #womenaspire, #womansday, #womencandoanything, #makehersmile. Девушки рассказывают о себе и своих достижениях, мужчины отдают дань уважения любимым женщинам, которые ежедневно их вдохновляют. Напомним, что акция #MakeHerSmile была впервые запущена в 2017 году по инициативе будущих участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Молодые люди со всех уголков планеты публиковали свои истории, связанные с поздравлением женщин, девушек, матерей, близких и родных, с хэштегом #MakeHerSmile. В социальных сетях акция охватила более 300 тысяч человек. В 2018 году ее продолжили члены движения Future Team: они не только поздравляли женщин онлайн, но и дарили букеты и подарки на центральных улицах и площадях своих городов. Популярные материалы Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок скотобазой Защитники животных оказались глобальной спецслужбой с кровавой историей Все силовые ведомства объединились для создания календаря к 8 Марта

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД