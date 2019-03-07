Разработчика «Новичка» заподозрили в педофилии

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитических веществ «Новичок», заявил, что его вызвали на допрос в полицию Анапы.

По его словам, к нему домой пришли с проверкой сотрудники полиции после того, как неизвестные стали расклеивать в городе листовки с его фотографией и обвинениями в педофилии. Ученый утверждает, что обнаружил объявление на двери своего офиса и дома, затем увидел у магазина и в других местах, пишет Би-би-си.

На листовках, фото которых публикует портал, напечатана фотография химика с его ФИО, датой рождения и точным адресом. На листовках также утверждается, что он якобы «знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки», «пишет им в «вКонтакте» и «просит присылать откровенные фото».

После появления листовок к нему пришли трое сотрудников полиции. Визит они объяснили обращениями граждан. Сотрудники МВД осмотрели его ноутбук и планшет, сделали фото квартиры, утверждает ученый.

В пятницу он пришел в отделение полиции, где у него взяли отпечатки пальцев и задавали вопросы общего характера.

В отделе МВД по Анапе не стали отрицать факт проверки у Углева, однако отказались сообщить детали.

Углев работал в Вольском филиале ГОСНИИОХТ, где занимались опытным производством отравляющих веществ, в том числе группы «Новичок». Ушел из НИИ в 1994 году. После отравления в Солсбери дал несколько интервью, в которых рассказал о разработке «Новичка». В частности, Углев говорил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно, и отмечал, что британские специалисты могли спутать газ «Новичок» с нервно-паралитическим газом такого же типа.

В апреле 2018 года он сообщал, что его сбила машина с 70-летним местным жителем за рулем.