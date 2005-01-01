Актера Фролова насильно выселили из квартиры в Москве

Актер Сергей Фролов вместе с семьей был насильно выселен из квартиры в Москве, сообщили в соцсетях.

Об этом рассказали друзья артиста в Facebook. 6 марта неизвестные вырезали замки в квартире, а судебные приставы описали все имущество, передает РИА «Новости». Сам Фролов сообщил, что его семью выселили на лестничную площадку без документов и денег.

В разговоре с порталом «Дружи с финансами» он рассказал, что квартира была собственностью его матери, которая умерла. Некоторое время назад стало известно, что женщина взяла кредит на 600 тыс. рублей под 28% годовых. Чтобы погасить задолженность, она взяла новый кредит под залог квартиры на 1,2 млн рублей, через два месяца после подписания этого договора она скончалась.

Фролов узнал, что его квартиру выставили на торги, из записки, которую оставили в дверном проеме. Он нанял юриста и подал иск в суд с требованием признать кредитный договор недействительным, но дело было проиграно.

Квартира была продана женщине из Нижнего Новгорода, новая владелица пришла вместе с приставами и не дала забрать из жилья теплые вещи и ценности.

Актер считает, что мать обманули мошенники. За некоторое время до того, как она взяла кредиты, она перестала общаться с семьей, у нее появились новые друзья, постоянно занимавшие деньги. После ее смерти в квартире Фролов обнаружил пакет с психотропными веществами.

Он сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы и ждет возбуждения уголовного дела.