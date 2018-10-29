Президента Бразилии возмутило превращение карнавала в Рио в оргию геев

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскрыл правду о карнавале в Рио-де-Жанейро, разместив в своем Twitter видеоролик, на котором двое мужчин занимаются сексом на крыше такси прямо во время праздничных гуляний.

«Мне неудобно показывать это, но мы должны раскрывать правду, чтобы население было в курсе», – цитирует Болсонару Би-би-си.

«Это то, во что превратились многие уличные вечеринки на бразильском карнавале», – подчеркнул президент Бразилии, предлагая людям «комментировать и делать свои выводы».

Видео было записано в понедельник во время уличной вечеринки, известной как «bloco», и вызвало споры еще до твитта Болсонару, сообщает газета Folha de S. Paulo.

Напомним, после победы Болсонару на выборах президента Бразилии, Guardian написала, что народ страны выбрал себе в руководители человека, который «известен своей враждебностью к чернокожим, гомосексуалистам, коренному населению и женщинам, а также восхищается диктаторским режимом, который был в Бразилии с 1964 года по 1985 год».