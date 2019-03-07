Венесуэла договорилась с компанией из Палестины о производстве бриллиантов

Министерство экологического развития горнорудной промышленности Венесуэлы подписало соглашение о производстве бриллиантов с палестинской компанией, сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

По данным Национального института геологии и горнорудной промышленности Венесуэлы, запасы бриллиантов на рудниках Гуаниамо, находящихся в штате Боливар, оцениваются в более чем 1 млрд каратов, передает ТАСС.

«Мы заключаем важный альянс по производству бриллиантов на рудниках Гуаниамо с корпорацией из Палестины», – заявил Мадуро.

Кроме того, по словам президента южноамериканской республики, власти Венесуэлы намерены подписать 154 соглашения с небольшими местными компаниями, добывающими бриллианты.

Напомним также, в начале февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал утроить в стране добычу золота.