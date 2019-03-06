Сотрудники столичной полиции начали акцию «8 Марта – в каждый дом»

В Москве проходит праздничная акция «8 Марта – в каждый дом», в ходе которой сотрудники ГИБДД, инспекции по делам несовершеннолетних и миграционной службы поздравляют прекрасную половину города с праздником, дарят цветы и другие подарки.

Акция «8 Марта – в каждый дом» является всероссийской, ее проводит Министерство внутренних дел, передает «Федералпресс».

В ее рамках сотрудники миграционной службы, ГИБДД, инспекции по делам несовершеннолетних и участковые поздравляют девушек и женщин города с праздником.

По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Юрия Титова, в акции принимают участие сотни сотрудников. Кроме того, в каждом округе столицы проходят дополнительные акции в честь 8 Марта.

Он рассказал что сотрудники ГИБДД традиционно проводят «Цветочный патруль» – дарят автомобилисткам цветы и поздравляют их с праздником. В торжественной обстановке проходит выдача первых паспортов девушкам, а также прием в гражданство Российской Федерации.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних тоже участвуют в акции. Они встречаются с проблемными семьями и трудными подростками. Некоторые из них организуют праздничные мероприятия в подшефных детских домах. По словам Титова, женщины и девушки, которых поздравляют с 8 Марта сотрудники полиции, радуются искренне.

«Улыбка женщины дорогого стоит», – подчеркнул он.

Отметим, что к акции «8 Марта – в каждый дом» в этом году также присоединились управления МВД по Санкт-Петербургу, Сочи и других городов России. Праздничные мероприятия направлены на установление доверительных отношений между полицейскими и рядовыми гражданами.