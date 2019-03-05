Монеточка исполнила гимн СССР на фоне американского флага

Лиза Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, исполнила гимн Советского Союза на фоне американского флага.

Монеточка выложила видезапись в раздел Stories в своем Instagram. При этом исполнительница перепутала слова в гимне СССР, хотя спела лишь две первые строчки.

Монеточка спела: «Союз нерушимых республик народных навеки сплотила Великая Русь», в то время как в оригинале гимна первые строки звучат так: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь».

Напомним, в августе прошлого года вышел клип Монеточки по мотивам фильма «Брат».