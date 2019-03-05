В клинике на Рублевке сорвался лифт с людьми

В московской клинике доктора Куренкова на Рублевском шоссе оборвался трос лифта, в котором находились люди.

Предположительно в момент происшествия в лифте находились семь человек, включая одного ребенка, сообщает РенТВ.

Ар предварительным данным, всех пассажиров достали из лифта. Информация об их состоянии в настоящий момент отсутствует.