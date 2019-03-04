Вадим Галыгин соберет лучшие мемы в «Анекдот-шоу» в «Одноклассниках»

Известный телеведущий Вадим Галыгин 3 марта открыл в соцсети «Одноклассники» новый сезон популярной онлайн-программы «Анекдот-шоу», в котором соберет лучшие мемы и анекдоты и пригласит таких звезд, как Павел Деревянко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез, Костя Цзю, Елена Летучая и других.

«Анекдот-шоу» – программа, где звезды музыки, кино, спорта, политики и интернета бьются друг с другом при помощи анекдотов. В начале каждого выпуска четыре звездных участника разбиваются на две команды. Приглашенные гости рассказывают анекдоты, а специальный «смехомер» – устройство, измеряющее громкость смеха зрителей в зале – определяет победителей.

Шоу можно смотреть на любом устройстве в официальной группе проекта в ОК.

В новом сезоне «Анекдот-шоу» появятся несколько свежих рубрик. Теперь гости будут не только соревноваться в знании и умении рассказывать анекдоты, но и обсуждать самые актуальные мемы из интернета и соцсетей, записывать свои анекдоты в формате коротких историй и выставлять их на специальный «Челлендж», рассказывать о смешных случаях из своей жизни.

В новом сезоне шоу стало еще и более технологичным: вместо механического «смехомера» определять победителей шоу по смеху в зале будет новое устройство с технологией распознавания уровня шума, выполненное в виде смартфона.

«Анекдот-шоу» вошло в линейку эксклюзивного контента социальной сети «Одноклассники» в феврале 2018 года и стало одним из первых интернет-проектов, который остается стабильно популярным у зрителей на протяжении нескольких сезонов. Так, выпуски шоу за первые два сезона собрали более 140 млн просмотров. В гостях у Вадима Галыгина побывали Александр Ревва, Нюша, Алексей Ягудин, Михаил Галустян, Юлия Топольницкая, Тутта Ларсен и многие другие.

Кроме того, проект Вадима Галыгина стал одним из первых примеров онлайн-шоу, ставшего частью сетки федерального телеканала: в 2018 и 2019 году выпуски «Анекдот-шоу» показываются в эфире «РЕН-ТВ».