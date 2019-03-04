Volvo ограничит максимальную скорость на своих автомобилях

Руководство шведского концерна Volvo Cars намерено с 2020 года ограничить максимально возможную скорость на всех автомобилях компании 180 километрами в час, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

«Как мировой лидер в области безопасности, компания Volvo Cars ставит перед собой цель привлечь внимание к проблеме превышения скорости на дорогах, к ее масштабам и страшным последствиям. С 2020 года на всех автомобилях шведского бренда максимально возможной скоростью станет 180 км/ч. Шведская компания стремится к тому, чтобы к 2020 году люди не погибали и не получали серьезных травм в новых автомобилях Volvo», – говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Помимо ограничения максимальной скорости в своих автомобилях, компания также изучает вопрос совместной работы умного скоростного контроля и технологии геозонирования и их потенциала в вопросе автоматического ограничения скорости возле школ и больниц.

В концерне добавили, что согласно проведенному исследованию, были выявлены три основных фактора, негативно влияющих на безопасность дорожного движения: это езда на превышенных скоростях, езда в нетрезвом состоянии и невнимательность за рулем.

«Мы хотим инициировать дискуссию о том, идет ли здесь речь о праве автопроизводителей или, быть может, об их обязательстве устанавливать в своих автомобилях технологии, которые бы оказывали воздействие на поведение водителя и предотвращали бы езду на превышенных скоростях, в нетрезвом виде или невнимательность за рулем. Нет учреждения, которое было бы за это полностью ответственным, поэтому мы берем эту задачу на себя и призываем остальных присоединиться к нашей инициативе», – добавили в компании.