Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции

В Турции испытана модернизированная электромагнитная пушка SAHI 209 BLOCK II, рельсотрон может выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 кг на расстояние до 50 километров.

Исследовательские работы ведутся по контракту с министерством обороны Турции. Пушка представляет собой башню со стволом, установленную на прицеп-трал. Рельсотрон могут применять в том числе в противовоздушной обороне, передает «Российская газета».

Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно.

В Сети опубликовано видео испытаний.

Ранее сообщалось, что Китай собирается создать самый мощный рельсотрон в мире, который сможет поражать цели на расстоянии до 200 км.