Зафиксирован самый теплый день года в Москве

На главной метеостанции Москвы на ВДНХ к 10.00 воскресенья воздух прогрелся до 9,5 градусов, это самый теплый день этой весны, сообщили в столичном метеобюро.

«Сегодня самый теплый день 2019 года. При солнечной погоде температура воздуха в городе продолжит уверенный рост и впервые в сезоне превысит 10-градусную отметку», – передает «Интерфакс» слова представителя метеобюро.

Температурный рекорд для 31 марта – 17,2 градуса, такая погода была зафиксирована в 2007 году.